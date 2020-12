Il Covid non risparmia la Rsa Azzalin di Inveruno

Covid, sono arrivati a 49 gli ospiti risultati positivi alla Rsa Azzalin di Inveruno.

Covid: 49 gli ospiti positivi alla Rsa di Inveruno

La comunicazione è arrivata nella serata di ieri, giovedì 17 dicembre 2020. Sono 49 gli ospiti positivi, cui si aggiungono 4 operatori assistenziali, 3 operatori sanitari e 2 amministrativi. Sulla situazione è intervenuto il sindaco Sara Bettinelli.

“La cooperativa che gestisce la Rsa ha provveduto ad attivare la sostituzione di parte del personale assente per malattia. Per garantire la migliore assistenza in questo particolare momento si è attivato un monitoraggio clinico specifico per tutti i residenti, anche avvalendosi della consulenza e collaborazione di realtà mediche specializzate. Sono state attivate tutte le misure previste dai protocolli specifici. La collaborazione con la Rsa è costante”.

Il primo cittadino ringrazia tutti coloro che stanno lavorando con costanza e impegno, oltre il formalmente dovuto.

