Il Covid colpisce anche la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo: tre preti positivi.

Tre preti positivi al tampone, due si trovano in quarantena, mentre un terzo, don Gianni, è in ospedale in gravi condizioni. Nel bollettino reso noto da don Diego si legge che i preti in isolamento “maniestano lievi sintomi e continuano la quarantena monitorati dall’assistenza sanitaria”.

Si aggravano le condizioni di don Gianni Fanti