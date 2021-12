Il coro Stella Alpina piange Arturo Rovetta uno dei suoi fondatori

Aveva 86 anni, si è spento alle 7 del mattino del giorno dell'Immacolata

I funerali domani alle 14.30 nella chiesa di San Pietro a Rho

Una vita dedicata al canto

Dopo una vita di canto, Arturo Rovetta, uno dei fondatori del Coro Stella Alpina di Rho, se ne è andato all’età di 86 anni compiuti il 16 ottobre, in silenzio nel giorno dell’Immacolata alle 7 del mattino. Nato nel 1935, impiegato alla Montedison e padre di due figli che hanno ereditato dal padre la passione per il canto, Stefano corista nel Coro Stella Alpina e Sandra corista negli Old Spirit Gospel Singers.

I figli: "Ci ha trasmesso la passione per la musica"

Parlare del proprio padre in certe occasioni non è facile, ma Sandra e Stefano lo ricordano così «Ci ha sempre seguito, è stato sempre attento ai bisogni della famiglia, un grande lavoratore, un papà con la P maiuscola, molto tosto», ma quando si chiede dell’Arturo corista le parole escono sincere e intense «Sempre simpatico, disponibile, cordiale con tutti, solare e non ha avuto mai screzi con nessuno.»

Il presidente del Coro: "Una persona eccezionale"

Nei 56 anni di Coro è stato sempre un legante per tutti. Queste la parole commosse del presidente del Coro Stella Alpina, Carlo Borghetti «Un anno veramente allucinante e un’altra grande perdita per il Coro» il 16 marzo è deceduto Gianni Borghetti, primo maestro e fondatore del Coro, padre dell’attuale presidente «Arturo lo conoscevo da quando sono nato, avevamo un grande rapporto di amicizia al di là del Coro. Lui era un Basso, il capostipite dei Bassi, un ruolo mai ufficiale, ma riconosciuto da tutti. Sempre allegro, sempre di compagnia, sempre presente e sempre con la voglia di cantare, non si è mai tirato indietro. Una persona eccezionale”.

I funerali, domani nella parrocchia di San Pietro

I figli ringraziano gli infermieri e i dottori della Terapia del Dolore di Rho e i dottori Vismara e Fariciotti del reparto Ematologia che hanno seguito il loro papà. I funerali di Arturo si terranno nel pomeriggio di domani, venerdì, alle 14.30 nella chiesa di San Pietro.