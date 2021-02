Efrem Raimondi era “il fotografo di Vasco Rossi “(ma anche di molte altre star, da Alex Zanardi a Riccardo Muti, da Monica Bellucci a Giovanni Soldini a Giulio Andreotti).

Il cordoglio dell’assessore alla Cultura per la morte di Efrem Raimondi

L’assessore alla Cultura Guido Bragato, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, ha espresso cordoglio per la morte di Efrem Raimondi, fotografo legnanese mancato improvvisamente martedì scorso.

“Raimondi, pur essendo fotografo di fama mondiale, non ha mai rifiutato inviti a Legnano che spesso gli arrivavano dal Gruppo fotografico della Famiglia Legnanese parlando sempre con grande piacere e trasporto della grande passione della sua vita. Alla famiglia la vicinanza in questo momento di dolore”.