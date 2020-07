Il Coni in visita al camp estivo Rugby Parabiago

Il Coni in visita al campo sportivo Venegoni-Marazzini per il amp estivo Rugby Parabiago.

La visita del Coni a Parabiago

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 luglio 2020, al campo sportivo Venegoni-Marazzini la visita di Claudia Giordani, delegato provinciale Coni di Milano, è stata molto significativa per gli educatori e i ragazzi del camp estivo, nonché per la società Rugby Parabiago che ha aderito al progetto Educamp Coni. Il nome di Claudia Giordani è un richiamo importante per lo sport: atleta della Nazionale femminile sci degli anni settanta e medaglia d’argento olimpica e iridata e di tre gare di Coppa del Mondo. Ad accompagnare il delegato provinciale Coni, Laura Mariani, Responsabile dei campi estivi promossi dal Coni per la provincia di Milano. A fare gli onori di casa il sindaco Raffaele Cucchi, l’assessore allo Sport Diego Scalvini e Giampiero Grimoldi, presidente del Mini Rugby Parabiago.

Le parole di Giordani

“Essere qui ci fa molto piacere – ha affermato Claudia Giordani – Stiamo cercando di raggiungere tutte le realtà della città metropolitana e non solo quelle di Milano, visitare la vostra è sicuramente istruttivo perché è bello vedere e toccare con mano l’attuazione del progetto Educamp Coni rivolto ai ragazzi, ma soprattutto è gratificante verificare che questo venga realizzato con un impegno di alto livello come accade qui a Parabiago.”. L’Educamp Coni è un progetto che propone centri sportivi multidisciplinari e che nel 2020 permette all’attività sportiva giovanile di ripartire in sicurezza nel rispetto delle misure da adottare. Sono camp rivolti a giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni che, nel periodo estivo, hanno la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età.

“Un impegno a favore della attività sportive per i giovani”

“Grazie per essere qui nella nostra città oggi, perché sappiamo che cercare di raggiungere tutte le realtà della provincia di Milano non è per nulla semplice – ha poi dichiarato il primo cittadino Cucchi – Gli sforzi che fate per essere presenti sia con proposte rivolte ai ragazzi, sia in visita personalmente è segno di un impegno condiviso a favore delle attività sportive per i giovani ed è, quindi, fondamentale”.

“Contenti di questa visita del Coni”

Presente anche Giampiero Grimoldi, presidente del Mini Rugby Parabiago: “Siamo molto contenti di questa visita che consolida una collaborazione importante con il Coni e rimaniamo a disposizione per eventuali nuovi progetti sportivi a favore dei nostri ragazzi”. “Siamo contenti che il Coni Milano abbia deciso di venire a visitare un nostro camp estivo – ha poi affermato l’assessore Diego Scalvini – In questa gradita visita hanno potuto apprezzare il centro sportivo e la realtà associativa del Rugby che rendono onore allo sport della nostra città. Un sentito grazie a Claudia Giordani e Laura Mariani per l’impegno, il sostegno e la collaborazione che vengono rinnovati”.

