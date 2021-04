Il Comune di Rho è stato vittima di un attacco informatico da parte di ignoti.

Il Comune vittima di un attacco informatico

Il Comune di Rho è stato vittima di un attacco informatico da parte di ignoti, che ha causato danni alla rete, non consentendo di garantire i normali servizi, che includono anche quelli erogati dal Quic – Sportelo del Cittadino.

Nonostante nel Comune siano attivi antivirus e sistemi di sicurezza informatica, da questa mattina, giovedì 1 aprile, degli hacker sono riusciti a intrufolarsi.

Presto sarà sporta denuncia alle competenti autorità, intanto i tecnici sono al lavoro per cercare di ripristinare il corretto funzionamento dei supporti tecnologici e delle pratiche on-line, in modo da tornare a regime al rientro delle festività pasquali.