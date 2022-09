Il Comune scende in campo in aiuto dei cittadini

IL sindaco di Pogliano: Organizzeremo una serie di eventi alla Casa Delle Stagioni in modo da far uscire di casa i nostri “nonnini” facendoli risparmiare sul riscaldamento e sulla corrente

Buoni spesa per coloro che hanno perso il lavoro e vivono in condizioni precarie

Il Comune di Pogliano Milanese scende in campo in aiuto dei cittadini in vista di un inverno che si annuncia carico di sacrifici per la popolazione. Diminuzione della Tari, bando per aiutare le famiglie con i buoni spesa, ritrovo alla casa delle associazioni per le persone anziane in modo da consumare meno energia a casa. Sono questi alcuni degli aiuti che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lavanga ha in serbo per i prossimi mesi. «Abbiamo approvato la riduzione della parte variabile della Tari 2022 sia per le utenze domestiche che non domestiche - affermano il primo cittadino poglianese e il capogruppo della maggioranza Luca Colombo - Mediamente le famiglie avranno una riduzione di 100 euro. E abbiamo stanziato 430mila euro per far fronte alle minori entrate, in parte si tratta di fondi Covid non ancora utilizzati in parte di fondi comunali».

Diminuzione della tassa rifiuti e un bando per aiutare le persone in difficoltà

Diminuzione della prossima tassa dei rifiuti, ma anche un bando per aiutare le persone in maggiore difficoltà con buoni per poter fare la spesa. «I buoni sono stati pensati per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità - spiega il sindaco Carmine Lavanga - Molte famiglie sono in questa situazione a causa del Covid che ha creato davvero numerosi problemi». L’altro problema che riguarda i cittadini è quello del caro bollette, luce e gas, e anche in questo caso l’Amministrazione poglianese scende in campo per cercare, nel piccolo di aiutare soprattutto le persone anziane che vivono da sole. «Organizzeremo una serie di eventi alla Casa Delle Stagioni in modo da far uscire di casa i nostri “nonnini” facendoli risparmiare sul riscaldamento e sulla corrente. E’ una cosa che facciamo anche noi ogni giorno in Comune. Sacrifici di tutti i dipendenti a favore della comunità che ci permetteranno, stando ai nostri conti, di chiudere l’anno con la stessa spesa dell’anno scorso».

Non solo progetti per aiutare i cittadini ma anche la realizzazione di opere pubbliche

Non solo progetti per aiutare la cittadinanza, la Giunta Lavanga sta proseguendo i lavori per realizzare una serie di opere pubbliche sul territorio. Prima fra tutte le piste ciclabili che presto collegheranno Pogliano con Barbaiana di Lainate e Pogliano con via Fogazzaro a Rho.