«Il Comune realizzi dei bagni pubblici»

«L’Amministrazione comunale di Rho si attivi per realizzare i bagni pubblici».

La richiesta di Ermelinda Palmieri presidente di Astom

La richiesta arriva da Ermelinda Palmieri presidente di Astom. «Purtroppo in Italia i bagni pubblici sono pochi e mal tenuti, un segno, questo, di inciviltà e gli amministratori pubblici dovrebbero riflettere attentamente su questo aspetto - afferma Palmieri - I bagni pubblici devono ritornare a essere un luogo dell'espressione della dignità umana e dell'espressione della creatività progettuale per architetti e designer. Un modo, quindi, per misurare il livello di civiltà e capacità di accoglienza di una città moderna e civile».

"Bisogna garantire alla comunità un servizio igienico pulito e sicuro, eventualmente a pagamento"

Palmieri, presidente dell’associazione Stomizzati, ha incaricato il consigliere Andrea Recalcati di presentare una interpellanza , affinché il Consiglio comunale voglia approvare la richiesta di realizzazione di bagni pubblici capaci di soddisfare le esigenze di cittadini, di viaggiatori, di disabili, ma soprattutto di quelle persone affette da gravi patologie, ad iniziare dagli stomizzati, in continua crescita anche a Rho. «Bisogna garantire alla comunità un servizio igienico pulito e sicuro, eventualmente a pagamento - ha concluso - Anche i titolari di pubblici esercizi potrebbero dare un grande segnale di civiltà installando nei propri esercizi attrezzature idonee a consentire ai portatori di stomia di fruire dei servizi igienici nel modo migliore».