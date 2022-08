Il Comune potenzia il suo organico

Dal primo settembre prenderà servizio anche la giornalista Angela Grassi nuova portavoce del sindaco Andrea Orlandi

Dagli agenti della Polizia Locale, al personale amministrativo all'istruttore di area tecnica

Dagli agenti della Polizia Locale agli istruttori amministrativi, dal personale per l’area tecnica a un istruttore per l’area amministrativa. Il Comune di Rho potenzia il proprio organico assumendo, in questo periodo di crisi lavorativa che sta colpendo il nostro Paese, ben 21 persone.

C'è tempo fino al 5 settembre per partecipare ai bandi

C'è tempo fino al 5 settembre per partecipare ai bandi del Comune di Rho che prevedono l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 21 persone. «La presentazione delle candidature è possibile esclusivamente tramite il portale dei servizi online del Comune - afferma il primo cittadino rhodense Andrea Orlandi - L’obiettivo è quello di condurre la macchina comunale verso un percorso di crescita, aumentando il personale a disposizione dei cittadini e migliorando la qualità e l’efficienza dei servizi.»

In totale saranno assunte 21 nuove figure professionali

Entrando nello specifico delle assunzioni, 9 sono i posti per la qualifica di collaboratore amministrativo da assegnare ai diversi uffici comunali, 5 quelli per la ricerca di istruttori amministrativi, 6 le nuove figure che saranno, invece, inserite con il ruolo di agente al Comando della Polizia Locale, mentre una figura sarà inserita all’interno dell’area tecnica comunale. Le domande dovranno essere presentate entro il 5 settembre esclusivamente tramite il portale dei servizi online del Comune di Rho accedendo tramite Spid, Cie e Cns tramite PC, smartphone, tablet Android e iPhone. A queste nuove nuove assunzioni si deve aggiungere la 22 persona ovvero la nuova portavoce del sindaco Orlandi che prenderà servizio dal prossimo primo settembre.