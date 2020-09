Il Comune di Robecchetto con Induno compie 150 anni

Il Comune di Robecchetto con Induno ha compiuto un secolo e mezzo: l’anniversario è stato celebrato oggi, martedì 1° settembre 2020.

Il Comune di Robecchetto con Induno e l’anniversario speciale

Il Comune di Robecchetto con Induno oggi, martedì 1° settembre 2020, ha compiuto ben 150 anni. Un anniversario importante per la comunità e iniziato il 1° settembre 1870, che l’Amministrazione guidata da Giorgio Braga avrebbe voluto festeggiare insieme all’intera cittadinanza con un evento pubblico. “E’ un traguardo importante, che ci impone di lavorare ed impegnarsi tutti insieme per uno sviluppo della nostra comunità che sia sempre più sostenibile sotto tutti gli aspetti: sociale, culturale, educativo, ambientale ed economico – ha annunciato il primo cittadino – Sul sito del nostro comune trovate l’eccellente lavoro che hanno prodotto due nostre concittadine, Marta Langè e Luisa Vignati, nel quale fotografano la nostra comunità 150 anni fa. Desidero ringraziarle tantissimo per l’impegno che hanno profuso in esso, mi sarebbe piaciuto poterlo presentare in un evento pubblico ma, purtroppo, a causa della pandemia di Covid-19, non è stato possibile. Buon anniversario a tutti noi, con l’augurio di essere sempre solidali e civilmente responsabili”.

“Una fotografia della nostra comunità”

“Gli scritti di Luisa e Marta scattano una interessante fotografia di com’era la nostra comunità 150 anni fa, leggeteli e vedrete quanti passi sono stati fatti in questo secolo e mezzo sotto tutti gli aspetti: economico, sociale, culturale e di rappresentatività democratica – ha continuato Braga – L’economia del nostro piccolo paese era essenzialmente di carattere agricolo, la quasi totalità dei cittadini era composta da famiglie di ‘massari’ e ‘prigionanti’ e sicuramente la vita in quel periodo per loro non era per nulla facile. Pochi cittadini aveano diritto di poter votare e quindi di poter incidere sullo sviluppo e il futuro della nostra comunità e inoltre anche tra di essi l’astensionismo era elevato”.

Una ricerca puntigliosa quella di Langè e Vignati che inizia con l’elenco dei 22 sindaci dal 1870 a oggi e con la spiegazione storica della nascita del Comune di Robecchetto con Induno. “Nel 1870, con la breccia di Porta Pia e la conseguente presa si Roma, si completa l’Unità d’Italia – ha scritto Langè – Con regio Decreto 9 giugno 1870, il re d’Italia Vittorio Emanuele II stabilisce che a partire dal 1 settembre 1870 i comuni di Robecchetto e Induno Ticino sono soppressi e riuniti nella denominazione Robecchetto con Induno, tenendo però separate le rendite patrimoniali, le passività e le spese”.

Ecco il link per leggere i documenti.