Il cinema non deve morire apriamo a Rho un “Drive In”

La proposta di organizzare un Drive In fatta dalla lista civica Gente di Rho

Con Il Drive in non vogliamo far morire la voglia di cinema

Chiediamo al comune, in modo particolare all’assessore alla cultura Valentina Giro, di organizzare un «Drive in» rhodense per non far morire la voglia di cinema, cultura e spettacolo in città». Questa la proposta lanciata da Marco Tizzoni e dai componenti della lista civica «Gente di Rho». «Come anche lei sa, durante l’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, il mondo della cultura è stato molto penalizzato – scrivono i componenti dei Gente di Rho – Lo spettacolo, il teatro, la musica, il cinema, l’arte e la danza sono importanti momenti di svago e di socialità, La nostra proposta è quella di organizzare a Rho un cinema all’aperto con le auto, un “drive in” per dirla alla americana. un’occasione sicura per poter assistere comodamente ad uno spettacolo che può essere di qualunque tipo.

L’assessore Giro: Organizzeremo iniziative

Proposta cui l’assessore rhodense risponde in questo modo. «Il Drive In la vedo come una cosa complessa da gestire. Posso dire che nelle prossime ore ci incontreremo con il gestore del cinema perchè anche noi vogliamo organizzare spettacoli in sicurezza a favore dei cittadini di Rho»