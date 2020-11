Il cineforum di Legnano: “Il 2020 si chiude con l’amarezza di un arrivederci”

Il presidente e il Direttivo del Cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano hanno scritto una lettera aperta a tutta la comunità relativa allo slittamento della stagione al 2021 dovuta alla situazione Covid-19.

“Titoli di coda. The end. Ma quale finale per il nostro Cineforum? L’ultimo DPCM ha purtroppo obbligato alla chiusura i gestori di tutte le sale cinematografiche italiane e la nostra amata Sala Ratti si è dovuta unire all’elenco di luci spente. Eravamo pronti, avevamo deciso i titoli di 20 film da vedere tutti insieme, avevamo preparato il volantino da condividere sui social e anche quest’anno eravamo orgogliosi del lavoro fatto. Il Direttivo del Cineforum Marco Pensotti Bruni è formato da persone che amano il cinema in modo viscerale, lo dimostrano le tante serate passate a discutere sui film da inserire in cartellone cercando la soluzione migliore per i nostri soci in questo momento difficile. Purtroppo la nostra grande passione non può nulla contro un decreto che ci obbliga alla chiusura forzata. Lungi da me prendere una posizione contro il nostro governo, che avrà ponderato (si spera) prima di emanare un decreto che ci dà un colpo forte e rischia di metterci KO. Ma chi ama il cinema come noi ha la tenacia di Rocky Balboa e la forza di Toro Scatenato, perciò per noi il KO non esiste. Con questa lettera aperta io voglio dare un messaggio forte e chiaro, noi non ci arrendiamo! Siamo convinti che la crisi dettata da questa pandemia ci vedrà vincitori e il mondo del cinema, ora messo in ginocchio, riuscirà ad alzarsi nuovamente perché l’arte cinematografica deve essere salvaguardata, l’arte e la cultura sono indispensabili. Chi dice il contrario non ne comprende il potere salvifico. Il 2020 si chiude con l’amarezza di un arrivederci. Il 2021 si aprirà con la nostra voglia di esserci, non possiamo ancora darvi una data, ma una promessa possiamo farla, ci saremo e sarà bellissimo ripartire! Ne approfitto per invitare la nuova amministrazione comunale a starci vicino, a non dimenticare la nostra associazione, a non dimenticare 65 anni di storia recente, 65 anni di persone che, con cuore pulsante, hanno sorseggiato cultura dal bicchiere colmo che il Cineforum Marco Pensotti Bruni offre continuamente. Siamo sicuri che la nuova amministrazione saprà darci il giusto valore e noi potremo in cambio regalare ai legnanesi quell’anima che ha ci ha sempre contraddistinto. Il cinema non muore, al contagio risponderemo con un altro contagio, quello della nostra passione!”