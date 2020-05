Il centro storico perde anche l’Oviesse

Il centro storico di Rho perde anche l’Oviesse.

Il centro storico di Rho perderà nei prossimi mesi un altro dei negozi storici della città. Si tratta dell’Oviesse di via Garibaldi dove, in queste settimane, è in corso una svendita dei prodotti ma che dal prossimo mese di giugno chiuderà definitivamente i battenti.

L’ex Standa, come molti rhodensi la chiamano ancora, è da sempre un punto di riferimento per i cittadini di Rho abituati a trovare all’interno capi di abbigliamento a prezzi accessibili. Una nuova tegola dunque per il commercio del centro cittadino che perde un negozio che attirava ogni giorno, ma soprattutto nel fine settimana, la presenza di numerose persone. Cosa sarà realizzato al posto dell’Oviesse non è ancora dato saperlo. La speranza dei commercianti del centro di Rho è che al posto di Oviesse trovi spazio un’altro esercizio commerciale che sia in grado di portare la gente nel centro della città.

