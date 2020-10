Il Cda della Fondazione Sant’Erasmo perde un pezzo

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sant’Erasmo di Legnano ha perso un pezzo: oggi Elise Bozzani ha rassegnato le sue dimissioni

Dieci righe (compresi i saluti), tanti ringraziamenti e nessuna spiegazione sui motivi. Si riassume così la lettera inviata oggi, sabato 10, da Elise Bozzani al presidente del Cda della Fondazione Domenico Godano, al direttore generale Livio Frigoli e per conoscenza ai membri del Cda e al revisore dei conti. Una lettera in cui la ex consigliera comunica la sua decisione, senza entrare nei dettagli del perchè

“La presente per comunicare le mie dimissioni come membro del Cda della Fondazione Sant’Erasmo di Legnano a decorrere dal giorno 10 ottobre 2020. Colgo l’occasione per ringraziare Mimmo Godano, Rosaria Iannantuoni, Mario Olgiati per la fiducia accordatami eleggendomi vice presidente e soprattutto per l’ottimo lavoro di squadra;

la dottoressa Donata Colombo per il supporto tecnico e non solo, il dottor Livio Frigoli per la sua disponibilità e professionalità. Non ultimi lo Staff amministrativo vero motore insieme a tutti i dipendenti di questa meravigliosa

struttura, che ogni giorno permettono a Sant’Erasmo di essere un’eccellenza per la nostra Legnano. Grazie di cuore a tutti e buon lavoro”