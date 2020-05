Il Capitano Domenico Cavallo guarito dal Coronavirus: le lacrime e i grazie

Il Capitano Domenico Cavallo guarito dal Coronavirus: il militare dei Carabinieri della Compagnia di Legnano ha raccontato in tv la sua battaglia contro il virus. Il grazie ai suoi militari e ai medici e infermieri dell’ospedale di Legnano diventati i suoi angeli custodi.

Quando ha raccontato la sua battaglia contro il virus si è commosso. E lacrime sono scese anche quando ha ringraziato tutti i medici e infermieri dell’ospedale di Legnano che lo hanno accudito. Il Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Legnano Domenico Cavallo è uno di quelli che ce l’hanno fatta: è stato contagiato dal Coronavirus, è stato ricoverato in ospedale. Ha stretto i denti, trascorse ore buie. Poi la luce in fondo a quel tunnel. “Grazie per avermi salvato, non vi dimenticherò mai” ha raccontato Cavallo. “E tanta vicinanza anche in caserma” ha concluso il Capitano.

