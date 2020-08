Il Capitano dei Carabinieri, Simone Musella, trasferito a Catania. Al suo posto il Capitano Giuliano Carulli, attualmente Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Villa San Giovanni

Il Capitano dei Carabinieri, Simone Musella, trasferito a Catania

“Voglio ringraziare il Capitano Musella per quanto ha fatto per la Città di Rho e per tutto il territorio del il Rhodense in questi quattro anni nei quali ha comandato la Compagnia dei Carabinieri. Lo ha fatto con successo frutto della sua professionalità e dedizione – Così il sindaco Pietro Romano saluta così il Capitano dei Carabinieri che nei prossimi giorni lascerà il comando della Compagnia di Rho. Simone Musella aveva assunto questo ruolo nel 2016 e ora avrà un nuovo incarico come Comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Catania – E’ sempre stato attento alle richieste del territorio e con lui vi è stata un’intensa collaborazione ed un costante dialogo – continua il primo cittadino rhodense – E’ infatti importante per un sindaco poter contare sulla collaborazione con le Forze dell’Ordine per risolvere assieme i numerosi problemi attinenti la sicurezza, dai più piccoli ai più grandi. Auguro al Capitano Musella il successo che merita anche nel suo nuovo prestigioso incarico a Catania.” Al posto di Simone Musella arriverà il Capitano Giuliano Carulli, attualmente Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Villa San Giovanni (RC).

TORNA ALLA HOME