Il cantiere della “nuova caserma” ancora una volta a fuoco FOTO

Il cantiere della “nuova caserma” di Pero ancora una volta a fuoco.

Il cantiere di quella che doveva essere la nuova caserma dei carabinieri di Pero ancora una volta a fuoco. Non è la prima volta in questi anni che le fiamme distruggono a poco a poco lo scheletro di quella che doveva essere ma non è mai diventata la casa dell’Arma. Le fiamme sono divampate pochi minuti prima delle 19 di oggi, venerdì 8 maggio. Fortunatamente solamente danni alla struttura e nessun ferito. Il fumo visibile anche nei comuni limitrofi. Sul posto una squadra di pompieri.

