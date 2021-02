Il calzolaio non ce l’ha fatta: addio a Gregori Cappon, 45 anni. L’artigiano creativo aveva iniziato la sua attività in città nel 2016. Originario di Cassolnovo, nel Pavese, aveva trovato a Corbetta una seconda casa grazie all’attività che l’aveva fatto apprezzare.

Il 2 gennaio era stato ricoverato in ospedale a Vigevano per una polmonite, dieci giorni dopo la positività al Covid e un continuo peggioramento, fino ad essere intubato. Mercoledì 17 febbraio, il suo cuore ha smesso di battere. Lascia la moglie Valeria, che lo aiutava nella sua attività, la quale si è interrotta bruscamente. Venerdì 19 febbraio alle 11.30 ci sarà il funerale alla chiesa Madonna Pellegrina a Vigevano.

Il cordoglio del sindaco

Anche il sindaco, Marco Ballarini, ha reso omaggio a Cappon pubblicamente: “È difficile trovare le parole in momenti come quello che la nostra comunità sta vivendo. Lo ricorderò sempre sorridente. Amava il suo lavoro, ne era profondamente orgoglioso come solo chi ha la passione del mestiere sentito come arte può capire. Non si definiva calzolaio ma artigiano, anzi, artigiano creativo. Caro Gregori, eri sempre disposto ad aiutare gli altri, soprattutto i commercianti come te. Sempre col sorriso. Addio Gregori, unico e insostituibile calzolaio artigiano, grazie di tutto, grazie per averci regalato la meravigliosa persona che eri. Le mie più sentite Condoglianze a nome di tutta Corbetta alla sua famiglia, vi siamo vicini con tutto il cuore”. La moglie ha voluto ringraziare i corbettesi per la grande vicinanza in queste dure settimane e per l’abbraccio virtuale riservato in seguito al lutto.