Il benvenuto di Pregnana a don Alessandro

Domenica 1° dicembre Pregnana ha dato il benvenuto solenne al suo nuovo parroco, don Alessandro Teodi. La comunità parrocchiale si è preparata per la festa di benvenuto già a partire da giovedì 28 e venerdì 29 novembre, con le serate di preghiera presiedute da padre Patrizio Garascia, superiore dei Padri Oblati di Rho.

Ingresso solenne

L’accoglienza vera e propria è iniziata domenica pomeriggio, alle 15, presso il cimitero. Don Alessandro, già in paese da settembre, ci ha tenuto particolarmente ad incominciare da qui il suo nuovo cammino, per sentire la vicinanza anche con i membri della parrocchia che non ci sono più fisicamente, ma che sono ancora presenti con lo spirito. La scelta simbolica di partire dal cimitero cittadino è dovuta anche alla volontà di ricevere il saluto della comunità nella sua interezza, partendo da chi rappresenta il passato del paese, come i parrocchiani sepolti in quel luogo, credenti e non.

Dal cimitero all'oratorio

A seguito di una breve preghiera, don Alessandro ha benedetto i fedeli defunti e tutti i presenti radunati, che si sono diretti in un corteo preceduto dalla banda cittadina all’asilo A. Gattinoni. Qui, alle 16, i bambini, le famiglie e il personale scolastico ha accolto calorosamente il don, che si è fermato per qualche saluto con le famiglie e assieme a tutti loro ha recitato una preghiera per affidare a Dio il percorso di crescita dei bambini. Verso le 16 e 30, il don si reca all’Oratorio Don Bosco per ricevere il saluto dei giovani che si occupano ogni giorno di mantenere viva la comunità e trasmettere, specialmente ai più piccoli, i valori cristiani.

Il saluto delle istituzioni

Dopo la merenda in Oratorio, don Alessandro è stato accompagnato nel piazzale della Parrocchia, dove ha ricevuto il saluto delle forze dell’ordine, del sindaco di Pregnana Angelo Bosani e del sindaco di Corbetta – città in cui ha appena svolto il suo servizio – Marco Ballarini. Le autorità militari e i rappresentanti delle Associazioni cittadine hanno porto i loro saluti al nuovo parroco.

Infine, il momento più importante: la Messa di don Alessandro tra i suoi nuovi parrocchiani, concelebrata dal Vicario Episcopale della zona IV di Rho, Monsignor Luca Raimondi. Conclusa la celebrazione, tutta la comunità si è riunita per festeggiare al bar dell’Oratorio.