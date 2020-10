Il benvenuto del sindaco al nuovo Comandante dei Carabinieri di Rho

Il benvenuto del sindaco Pietro Romano al nuovo Comandante dei Carabinieri di Rho Giuliano Carulli.

Il Sindaco Pietro Romano ha dato il benvenuto al Capitano Giuliano Carulli, nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Rho, che ha lasciato la Compagnia di Villa San Giovanni a Reggio Calabria ed ha sostituito il Comandante Simone Musella. Come benvenuto il Sindaco ha donato una stampa della città.

Il commento del sindaco

“A nome della città di Rho do il benvenuto al Capitano Giuliano Carulli – commenta il sindaco Pietro Romano – Come con i suoi predecessori, sono sicuro che lavoreremo con grande spirito di collaborazione e dialogo per il bene dei nostri cittadini. Sono sempre molto confortato nel vedere professionalità e serietà nelle Forze dell’Ordine, che per un sindaco rappresentano un punto di riferimento importante e necessario per la sicurezza della città. Auguro buon lavoro al Capitano Carulli.”

Chi è Giuliano Carulli

Nato il 19 aprile 1988, romano, il Capitano Carulli è entrato in accademia dopo la maturità classica al liceo Immanuel Kant di Roma. Dopo la Scuola Ufficiali trascorre il biennio 2012 – 2014 a Laives in Alto Adige, il biennio successivo a Poggio Reale di Napoli e dal 2016 fino ad oggi a Villa San Giovanni.

