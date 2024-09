Il 18enne dopo l'arresto per droga: "Ho deciso: farò lo spacciatore"

"Farò lo spacciatore": così il 18enne di Vanzaghello arrestato per droga dai Carabinieri ha dichiarato subito dopo essere finito nei guai.

"Farò lo spacciatore"

Nella nottata di ieri, lunedì 16 settembre 2024, era stato arrestato dai Carabinieri perchè trovato in possesso di droga: per la precisione 70 grammi di hashish e un bilancino. Era successo a Vanzaghello. Nei guai era finito un 18enne residente in paese. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, intorno alla una, lo avevano notato in via Respighi insieme a due altri ragazzi, entrambi minorenni. Gli uomini dell'Arma avevano così proceduto a un controllo: i due minori addosso non avevano nulla mentre invece il 18enne aveva quella sostanza stupefacente e un bilancino ovviamente per pesarla e rivenderla. Così è scattata la perquisizione domiciliare dove però non è stato trovato nulla. Il 18enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dei Carabinieri, col processo per direttissima è stato confermato l'arresto e il giovane rimesso in libertà.

Per nulla pentito

Pentito per quello che ha fatto? Spaventato per l'arresto? Nulla di tutto questo. Subito dopo l'arresto, ai militari il vanzaghellese si è infatti rivolto con spavalderia dicendo: "Nel mio futuro voglio fare lo spacciatore, è così che mi procurerò un guadagno". Il 18enne, che vive con i genitori (famiglia normale, senza nessun precedente o problemi con la giustizia), non risultava avere un lavoro nè essere impegnato nello studio. E risulta essere incensurato così come i due minorenni che erano con lui quella sera.