Il 13enne Andrei scomparso a Lonate Pozzolo. L'appello della madre: "Torna a casa"

Andrei, 13enne di origini rumene, è scomparso dalla sua abitazione di Lonate Pozzolo. E' accaduto giovedì 9 maggio, quando, dopo la pausa pranzo che avrebbe anticipato il rientro tra i banchi della scuola media Carminati, non ha fatto più rientro nell'istituto, facendo perdere le proprie tracce. Già in passato, quando viveva con la famiglia a Castano Primo, era scappato un paio di volte ma era stato ritrovato dopo poche ore. Un paio di giorni fa sarebbe stato avvistato a Magenta. La mamma, che teme possa essersi allontanato per un piccolo battibecco avuto tra le mura domestiche, ora lancia l'appello al figlio affinché torni a casa e lo fa invocando maggiori sforzi da parte delle Forze dell'ordine che sono sulle tracce del giovanissimo.

La scomparsa e l'appello della madre Elena

Giovedì scorso aveva trascorso la mattinata tra i banchi di scuola. Lo aveva fatto fino al suono della campanella delle ore 14, che scandisce l'inizio della pausa pranzo. E, al pomeriggio, avrebbe dovuto fare rientro nell'istituto per seguire altre lezioni. Ma così non è stato. Di Andrei non si hanno più notizie proprio da quel drammatico 9 maggio, da quando cioè sono iniziate le ricerche dei familiari, in primis la mamma Elena Humuzeu, che ammette come i due avessero avuto un piccolo battibecco nei giorni che avevano anticipato la sparizione. E che ora lancia l'appello:

"Andrei, torna a casa il più presto possibile. Ti aspettiamo. Te lo dico dall'ospedale dove mi trovo tuttora. Ti prego di tornare a casa dalle sorelline e la tua famiglia".

Il giovanissimo sarebbe stato avvistato, secondo quanto confermato dalla madre, a Magenta, dove "è stata fatta una segnalazione" era solito recarsi in quanto non molto distante dal luogo in cui viviamo. In passato, in particolare quando viveva con la sua famiglia a Castano Primo, si era già allontanato da casa. Ma poi era sempre stato ritrovato grazie alle ricerche delle Forze dell'Ordine stesse.