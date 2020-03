Igienizzazione strade in corso a Legnano

Igienizzazione strade, le squadre di Aemme linea ambiente sono al lavoro a Legnano.

Igienizzazione strade per garantire una pulizia più radicale

Hanno preso il via nella mattinata di ieri, lunedì 16 marzo 2020, e proseguono oggi martedì 17 le operazioni di sanificazione delle strade legnanesi, svolte dal personale di Ala dedito al servizio d’igiene urbana. Uomini e mezzi al lavoro sin dalle prime ore del mattino per garantire anche alla città del Carroccio una pulizia più radicale, in aggiunta e a supporto di tutte le misure che si stanno adottando per il contenimento del Coronavirus.

Sanificati anche i luoghi di maggiore frequentazione

Nel programma concordato tra la società del Gruppo Amga e Palazzo Malinverni non c’è solo l’igienizzazione delle strade, ma anche quella delle aree antistanti i pubblici uffici (Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, presidio della Guardia medica, uffici postali, stazione ferroviaria…) e quelle che più spesso vengono a contatto con le persone (panchine e pensiline degli autobus). Il prodotto igienizzante che viene impiegato è sicuro, atossico, non corrosivo e non dannoso per gli animali.

L’intervento si concluderà per mezzogiorno

Nella fascia oraria dalle 6 alle 9, l’intervento è stato effettuato nelle vie dove la pulizia viene di norma regolamentata dai cartelli di divieto di sosta (affinché le auto non costituiscano, appunto, un ostacolo per il lavoro delle spazzatrici). Terminata questa prima tranche, i mezzi di Ala stanno proseguiranno lungo le altre vie. L’intervento si concluderà per mezzogiorno.

