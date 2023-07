Identificato l'uomo trovato morto a maggio nel Parco delle Groane

Avrebbe compiuto 30 anni il 27 agosto. Questo il nome del marocchino le cui generalità sono state scoperte grazie alle impronte digitali ritrovato senza vita un mese e mezzo fa nel Parco delle Groane sul territorio di Cesate

Identificato grazie alle impronte digitali

Sono stati i carabinieri ad identificato grazie alle impronte digitali, non aveva precedenti per spaccio di stupefacenti, ma per un furto. Il corpo era stato ritrovato all'alba del 16 maggio, con evidenti segni di tumefazione sul volto e sulle gambe e le mani giunte sul petto, ai margini di via XVI Strada, una traversa della provinciale che collega Solaro e Garbagnate Milanese.

L'uomo sarebbe stato ucciso altrove e poi abbandonato

I militari della Compagnia di Rho stanno indagando per risalire all'autore del delitto: il luogo in cui è stato rinvenuto il corpo lascia pensare che il raid killer sia maturato nell'ambito di uno scontro per la venditadi droga anche se l'ipotesi degli inquirenti è che il ventinovenne sia stato ucciso altrove e poi abbandonato a ridosso del parco.