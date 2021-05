Identificato l’autore della bottigliata in testa nell’area ex Cantoni di Legnano

È un diciassettenne residente in provincia di Varese il responsabile della bottigliata in testa avvenuta nel pomeriggio di sabato 15 maggio nell’area ex Cantoni. La Polizia locale che era, nelle circostanze, immediatamente accorsa a seguito del fatto in quanto presente con una pattuglia all’interno dell’area ex cantoni, ha avviato subito le indagini finalizzate a stabilire le modalità e l’autore del fatto.

A permettere l’identificazione è stato il lavoro condotto dall’ufficio di polizia giudiziaria che, tramite riscontri incrociati tra le immagini delle telecamere, le testimonianze al fatto e l’identificazione di alcune persone avvenuta poco prima nell’ambito del servizio di presidio, è riuscito a risalire con certezza al soggetto che ha causato a un passante lesioni alla testa determinate dal lancio della bottiglia.

Il ragazzo era in gruppo con altri giovani quando ha cercato di sottrarre una borsa che aveva all’interno bottiglie di alcolici; una delle quali ha colpito il passante. Il ragazzo è indagato per lesioni colpose.