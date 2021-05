Nel pomeriggio di ieri, sabato 8 maggio, i poliziotti locali di Castano hanno fermato un pregiudicato cliente della droga a Nosate.

I vigili di Castano fermano un pregiudicato cliente della droga a Nosate

Nel pomeriggio di ieri, sabato 8 maggio, una pattuglia automontata del Corpo Intercomunale di Polizia locale di Castano Primo e Nosate, nel transitare nell’area boschiva adiacente al cimitero di Nosate, hanno individuato nella fitta boscaglia un veicolo sospetto.

Hanno quindi proceduto al controllo scoprendo che l’uomo era un pregiudicato già noto agli agenti di Castano Primo, in quanto già deferito in passato per altri reati e collegato al mondo degli stupefacenti.

Gli oagenti dopo gli accertamenti di rito e l’accompagnamento al locale Comando hanno notificato all’interessato l’avvio del procedimento atto all’irrogazione della misura di prevenzione con allontanamento dai territori comunali interessati, nonché accertamenti atti alla verifica dei requisiti personali di possesso dell’abilitazione alla guida.