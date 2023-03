Un vero e proprio attacco vandalico in piena regola che si è consumato nei giorni scorsi a Magenta. A farne le spese è stata la staccionata in legno della ciclopedonale che costeggia parte del perimetro dell’area ex Novaceta che è stata brutalmente spaccata e distrutta da ignoti.

I vandali colpiscono la staccionata della ciclopedonale di via Piemonte

L’allarme è stato lanciato da alcuni cittadini nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 13 marzo, sui gruppi social locali ed in particolare su «Sei di Magenta se», dove i magentini hanno purtroppo reso noto lo scempio consumatosi lungo la via Piemonte.

Alcuni punti della staccionata erano già stati rotti in passato, ma sinora non si era mai verificata una furia così violenta e soprattutto insensata perchè, come sempre accade negli atti vandalici verso il bene comune, a perderci sono tutti, nessuno escluso. Anche gli stessi che inconsciamente e stupidamente si sono divertiti a distruggere la staccionata e che dovranno poi ripagare con le loro tasse, oppure rinunciando ad altri servizi che l’Amministrazione avrebbe potuto elargire con i soldi che invece dovrà sborsare per rimediare questo danno.

Il sopralluogo del Comune

Nella mattinata di oggi, martedì 14 marzo, gli operai e i tecnici comunali hanno fatto una perlustrazione per rimuovere le parti rotte e capire l'entità dei danni. Questo servirà poi all'Amministrazione come poter poi intervenire per riparare la struttura. Sulla vicenda interverrà anche la Polizia Locale che cercherà, attraverso le indagini, di risalire e identificare i responsabili.