I sindaci in piazza per di “no” all’inceneritore

I sindaci di Castano Primo, Giuseppe Pigniatiello, di Canegrate Roberto Colombo e di Rescaldina Gilles Ielo in piazza per di “no” all’inceneritore.

Ieri mattina, domenica 28 marzo, i sindaci di Castano Primo, Giuseppe Pigniatiello, di Canegrate Roberto Colombo e di Rescaldina Gilles Ielo, hanno manifestato insieme ai Cittadini del Comitato Spontaneo No ACCAM a Busto Arsizio, contro la scelta per il futuro dell’inceneritore.

“Abbiamo incontrato tante persone, abbiamo manifestato insieme a chi è l’anima del Territorio, l’anima sensibile che guarda al nostro Territorio come casa propria e non come un luogo da distruggere. Siamo pochi? Siamo solo sognatori? No, siamo solo dalla parte delle Persone e del Territorio. E noi resteremo da questa parte”.