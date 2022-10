I quadri di Katia Masella al Festival dell’Immagine di Martina Franca

Dopo aver girato l'Europa sogna di organizzare una mostra personale a Villa Burba

La pittrice rhodense sarà protagonista al Festival in programma a Martina Franca

E’ stata selezionata per esporre un suo dipinto «tee shoot» in un campo di golf, durante una mostra dal titolo 18 buche, una per artista. Durante la scorsa estate due suoi lavori hanno partecipato ad altrettante collettive, una ad Amsterdam e l'altra a Londra con due opere «mani di mare, basta» e ora, dal 9 fino al prossimo 16 ottobre, sarà presente a Martina Franca in provincia di Taranto, a pochi chilometri dal paese dove, ironia della sorte, è nato suo papà.

Su Instagram (katiamasellapastellista) le sue opere superano le quindicimila visualizzazioni

Stiamo parlando di Katia Masella, la pittrice rhodense che da vent’anni ha le mani come oggetto delle sue opere. Quello in programma a Martina Franca è un festival nato con lo scopo di favorire la promozione di iniziative culturali ed artistiche, con particolare attenzione alle espressioni pittoriche, letterarie, fotografiche, e musicali. Su Instagram (katiamasellapastellista) le sue opere superano le quindicimila visualizzazioni.

Dopo aver girato l'Europa mi piacerebbe organizzare una mostra personale a Rho, la mia città

Katia ha un altro sogno nel cassetto: «Dopo aver girato l’Europa, mi piacerebbe effettuare una mostra personale a Rho, la mia città, magari nella bellissima Villa Burba». Durante la sua carriera artistica lunga trent’anni, a moltiplicarsi non è stata solo la sua produzione bensì anche i concorsi ed i premi vinti alle tante manifestazioni a cui ha preso parte, una bacheca che speriamo possa arricchirsi anche dopo l'esibizione in terra pugliese