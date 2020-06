I papà possono tornare in reparto. L’ospedale Fornaroli sta per tornare Covid free dopo la «maratona» dei mesi scorsi che ha visto trasformare ben cinque reparti a servizio della lotta al virus.

Gestione efficiente durante il Coronavirus

E al terzo piano, considerato il più bello e gioioso dell’intero nosocomio, la gestione dell’emergenza si è rivelata efficiente grazie al percorso nascita pensato dai primari di Pediatria Luciana Parola e Ginecologia Pietro Barbacini, insieme al loro staff. «Nel nostro ospedale i papà hanno sempre potuto assistere al parto – spiega la dottoressa Parola – abbiamo però dovuto chiudere alle visite esterne, razionalizzare gli accessi, imporre le mascherine anche alle puerpere e agevolare le dimissioni rapide, compatibilmente con le buone condizioni di salute di mamma e bambino».

I papà tornano in reparto, ma solo durante i pasti

Da oltre un mese non si registrano mamme positive, quindi s è deciso per allentare la presa: «Abbiamo effettuato tamponi in entrata a partorienti e accompagnatori – continua la primaria – Questo ci ha permesso di isolare eventuali casi positivi, mai gravi e tenuti in un’area ad hoc per evitare contagi. Qualche mamma positiva c’è stata, ma i bimbi sono invece risultati negativi. Continueremo con la pratica dei tamponi e altri accorgimenti, tornando gradualmente ad una gestione normale».

La prima apertura riguarda i papà: potranno tornare a fare visita durante i pasti, così da coccolare i propri bebé.

Obbligatorie, ancora le mascherine e la frequente igienizzazione delle mani. «Continueremo a favorire le dimissioni rapide, gradite dalle nostre ospiti», precisa infine Parola.

Torna alla home