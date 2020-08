I nuovi contagiati sono sotto quota 300

I nuovi contagiati di oggi, sabato 29 agosto, sono meno di 300 (289 per la precisione), a fronte di 18.701 tamponi. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,54%.

Il dato sui nuovi contagiati

Oggi sono stati effettuati 18.701 tamponi che portano il totale a 1.574.104. Come detto i nuovi casi positivi sono 289 (di cui 38 ‘debolmente positivi’ e 9 a seguito di test sierologico), mentre i guariti-dimessi sono stati 98 per un totale di 76.200, di cui 1.266 dimessi e 74.934 guariti. I ricoverati in Terapia intensiva sono 18 (+1 rispetto a ieri), quelli non in Terapia intensiva 185 (+13). Invariato il numero dei decessi: sempre 16.860

I nuovi casi per provincia

Milano: 140, di cui 86 a Milano città

Bergamo: 18

Brescia: 35

Como: 14

Cremona: 5

Lecco: 8

Lodi: 3

Mantova: 7

Monza e Brianza: 27

Pavia: 8

Sondrio: 0

Varese: 10

TORNA ALLA HOME PAGE