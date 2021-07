I "Marinai di Rho" volontari nell'hub a Palazzo delle Scintille Gestito dal Policlinico di Milano, in stretta collaborazione anche con l’Asst Rhodense.

Tra le fila dei numerosi volontari che prestano servizio all’hub di Palazzo delle Scintille, ci sono 5 rappresentanti dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Rho. Sono "al lavoro" ogni giovedì e sabato, con il giubbotto catarifrangente ed il basco di ordinanza, insieme ai volontari del gruppo di Milano.

Numerosi i compiti svolti: in primo luogo di tipo logistico come gestione e coordinamentodegli ingressi all’hub vaccinale ma anche di supporto alle persone che attendono il loro turno, preoccupate, annoiate ed impazienti con un saluto, un sorriso e una rassicurazione ai più timorosi.

Gestito dal Policlinico di Milano, in stretta collaborazione anche con l’Asst Rhodense, il polo vaccinale di Palazzo delle Scintille somministra circa 10mila inoculazioni al giorno, dalle 8 alle 20 weekend compresi. Questi ritmi non sarebbero possibili senza il contributo di numerose associazioni di volontariato quali la Protezione Civile, il gruppo Alpini e le Associazioni Marinai d’Italia.

Anmi Rho

Giuseppe Liguori, vicepresidente Anmi Rho e coordinatore dei volontari è fiero di questa iniziativa e vuole "ringraziare i soci Maurizio Bosani, Severino Conte, Antonio Mele, Giorgio Ripamonti per aver aderito alla mia proposta”.

Anmi Rho ha negli anni prestato opera di volontariato sul territorio ed è stata attiva nel promuovere iniziative culturali. Gli anni della pandemia hanno limitato le iniziative ma il gruppo conta di ritornare con nuove proposte nel corso del 2021.

