I Lions donano un apparecchio per lo screening uditivo all’ospedale di Rho

Un apparecchio per lo screening uditivo donato al reparto di Neonatalogia da parte dei Lions Club di Parabiago.

Tutti i bambini nati all’ospedale di Rho sono sottoposti, prima della dimissione, previa informativa ai genitori, al test uditivo mediante otoemissioni acustiche. In caso di risultato patologico l’esame viene poi ripetuto entro il primo mese di vita.

Il moderno sistema per le otoemissioni acustiche si caratterizza per velocità nell’esecuzione del Test, accuratezza ed intuitività nell’utilizzo, grazie all’interfaccia touch screen. Lo strumento, piccolo, ergonomico e di facile utilizzo, ha semplificato l’esecuzione del test agli operatori impegnati nell’assistenza dei piccoli pazienti.

