I Legnanesi piangono il Maestro Ciato

Arnaldo Piuri, il Maestro Ciato dei Legnanesi, ci ha lasciato stanotte, all'età di 90 anni.

E' scomparso stanotte all'età di 90 anni a causa di una malattia polmonare, Arnaldo Piuri, il Maestro Ciato dei Legnanesi, era residente a Ceriano Laghetto.

Il mondo del teatro e Legnano piangono uno stimato pianista, compositore, paroliere, arrangiatore, che ha scritto le musiche di molti spettacoli de I Legnanesi. Sono proprio gli attori del gruppo che qualche ora fa hanno dato la notizia sulla loro pagina social, augurandosi che il Maestro possa riposare in pace.

Si sono uniti al cordoglio della famiglia e degli amici più stretti i Legnanesi, con un loro messaggio sui social. Decine e decine i commenti di vicinanza e gli attestati di stima per Arnaldo Piuri.

Anche il sindaco di Ceriano Laghetto Roberto Crippa ha ricordato il Maestro con un messaggio: "Ciao nan…!!! Non ci sono parole per descrivere il senso di smarrimento!!! Resterai per sempre nel mio cuoreRiposa in pace caro Ciato !!!".