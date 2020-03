I giovani rapper che cantano i problemi della provincia

I giovani rapper di Castano Primo hanno realizzato, insieme al loro collettivo Primo Flow, un primo video musicale girato proprio in città.

I giovani rapper e la passione per la musica e le loro radici

“Facciamo musica fin da piccoli anche grazie alla nostra famiglia che ci ha avvicinato a questo mondo. Poi, nel periodo delle medie ci siamo avvicinati al rap”, così si raccontano Samuel Formaro, 21 anni in arte Samuelinho, e Marcello Lanzo, 19enne in arte Marcelo CP. Hanno l’hip hop e il rap nelle vene e hanno deciso di mettere Castano, la loro culla, nelle canzoni, e nel primo video girato proprio in città insieme al collettivo che hanno formato insieme a Mirko, Luca C., Camilla, Giorgio, Luca N. e Mehdi.

Per l’intervista completa si rimanda all’edizione di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola da venerdì 6 marzo e sul nostro sfogliabile.

