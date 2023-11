I genitori si picchiano sugli spalti: arrivano i Carabinieri

Un brutto episodio quello accaduto sugli spalti del campo sportivo di Sedriano, sabato 11 novembre 2023, durante i campionati di calcio giovanili, quando alcuni genitori sono stati protagonisti di una rissa.

Al campo di Sedriano, si stavano giocando gli ultimi minuti della partita tra l'Acd Sedriano e il Canegrate nell'ambito dei campionati di calcio giovanili. Gli ospiti stavano vincendo 3 a 2, quando, a pochissimi minuti dalla fine, sugli spalti alcuni genitori sono stati protagonisti di una vera e propria rissa. Una situazione che ha spaventato e per la quale sono stati allertati i Carabinieri, giunti sul posto.

Un episodio deplorevole secondo la dirigenza dell'Acd Sedriano, che non ha mancato di prendere posizione e stigmatizzare l'accaduto.

Ha infatti affermato il presidente Francesco Cardamone:

"In questi casi non ci sono vittime o carnefici, perché tutti concorrono nella colpa di dare un brutto esempio ai loro figli - ha affermato - Si stava giocando una partita tra ragazzi di 13 anni e loro si stavano comportando benissimo, poi dai genitori però è arrivato l'esempio sbagliato. Noi prenderemo i nostri provvedimenti nei confronti dei genitori, perché abbiamo il compito di insegnare ai ragazzi il giusto comportamento. Il nostro lavoro educativo e sociale, infatti, con questi episodi, viene vanificato. La partita è stata bellissima; abbiamo perso, ma noi abbiamo sempre inseganto ai nostri calciatori ad accettare il risultato e a rispettare l'arbitro e gli avversari. Su queste cose non transigo".