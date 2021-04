I funerali della farmacista Maria Teresa Farris

Mesto addio nel pomeriggio di oggi a Maria Teresa Farris, storica farmacista di Arese.

I funerali

Numerose persone si sono riunite per tributare un ultimo saluto alla dottoressa 70enne, conosciuta e apprezzata nelle comunità di Arese e Rho dove hanno sede le due farmacie che portano il suo nome. La chiesa dove si è celebrato il rito funebre ad Arese ha accolto moltissimi amici e conoscenti, che con con il dovuto distanziamento si sono riuniti per salutare la dottoressa. Persone anche fuori, alcune sedute sulle sedie, anche queste distanziate, posizionate in precedenza dalla parrocchia, e per i quali sono stati predisposti degli altoparlanti per consentire di ascoltare la funzione.

Gratitudine per Maria Teresa

“Le parole possono poco difronte alla perdita di una persona cara. Se le parole umane non possono lenire il dolore forse le parole di dio possono darci una traccia. Pur nel dolore e nella sofferenza penso sia necessario fare grata memoria di quello che la vita di Maria Teresa è stata per voi. Guardare con gratitudine alla vita per ciò che vi ha dato. Oggi, nell’ultimo saluto terreno preghiamo per lei e chiediamo che lei preghi per noi. Maria Teresa è nella pace e qui noi possiamo trovare qualche rimedio al dolore che umanamente viviamo”.