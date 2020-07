I Falchi sequestrano un chilo di marijuana

La Polizia Locale di Legnano ha sequestrato una significativa quantità di stupefacente.

Sequestro stupefacente

Nel tardo pomeriggio ieri venerdì 10 luglio, gli operatori del nucleo Falchi, dopo appostamenti e indagini, hanno perquisito l’abitazione di un cittadino italiano, 30enne, nel centro città.

L’operazione ha permesso di rinvenire un chilo di marijuana suddivisa in porzioni, quattro piantine, sempre di marijuana, e circa 2.500 euro in contanti, ritenute provento di spaccio. L’uomo è stato arrestato e sarà sottoposto a rito per direttissima.

A settembre a scuola

L’operazione rientra nelle azioni di controllo e contrasto allo spaccio di sostanze illegali sviluppate dalla Polizia Locale di Legnano. Tali attività sono rese più incisive dal progetto “Scuole sicure”, finanziato dal Ministero dell’Interno, che proseguirà a settembre con l’apertura dei plessi, e dall’accordo sottoscritto con il Comando di Polizia Locale di Milano per l’utilizzo di unità cinofile.

