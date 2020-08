I diaconi in pellegrinaggio dal Papa

Un pellegrinaggio in Vaticano e un incontro con Papa Francesco per i dicaoni che saranno ordinati sacerdoti il 5 settembre 2020: tra loro anche tre don di Parabiago, Nerviano e Cerro Maggiore.

Il pellegrinaggio in Vaticano da Papa Francesco

C’erano anche don Ronel Scotton di Parabiago, don Marco Sala di Nerviano e don Daniele Saleri di Cerro Maggiore al pellegrinaggio in Vaticano che ha portato i futuri sacerdoti a incontrare Papa Francesco. Tante e intense le loro emozioni: “Un momento davvero unico, nel quale abbiamo avuto con lui una piacevole chiacchierata per poi passare alle nostre domande e alle sue risposte – hanno raccontato – Per noi è stato come un Padre. Porteremo sempre con noi questo momento speciale”.

