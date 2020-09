I dati sulla scuola: 43 casi positivi e 771 persone isolate

I dati sulla scuola sono stati ufficializzati dall’Ats Città Metropolitana di Milano: dal 20 al 26 settembre si sono registrati 43 casi positivi e 771 persone isolate

I dati sulla scuola tra Milano e Provincia

La comunicazione è giunta martedì sera da Ats che ufficializza come nella settimana dal dal 20 al 26 settembre ha ricevuto segnalazioni di 39 casi di tamponi positivi al Covid-19: si tratta di 35 alunni e 4 operatori. A questi poi si aggiungono quattro casi positivi in scuole di formazione professionale (che non rientrano nella statistica regionale) con 42 isolamenti, di cui 32 alunni e 10 insegnanti. In totale, quindi, sono 43 le persone contagiate: 21 sono di Milano città, 22, invece, di Milano provincia, senza però fornire ulteriori indicazioni sui plessi e sui Comuni dove sono state riscontrate le positività. Il numero totale degli isolati è di 771 persone, tra cui 724 alunni e 47 operatori: in questo caso però il dato è parziale dal momento che non sono conteggiate tre classi in quanto la ricostruzione degli elenchi di 3 istituti è in corso.

