I contagi si fermano solo a Sondrio, otto nel Milanese

Zero nuovi contagi a Sondrio, uno a Cremona, Lecco e Pavia, ma otto nel Milanese. Aumentano anche i guariti e i dimessi

Lo stato dei contagi

Oggi, domenica 9 agosto, sono stati effettuati 6.494 tamponi che portano il totale complessivo a 1.365.366. I nuovi casi di positività sono 71 (di cui 12 “debolmente positivi” e 3 a seguito di test sierologico), mentre i guariti-dimessi sono stati 29 che portano il totale a 74.432, di cui 1.431 dimessi e 73.001 guariti. Inalterato il numero di ricoverati in Terapia intensiva (9), calano di sette quelli non in Terapia intensiva (ora 155). Purtroppo anche oggi si è registrato un decesso e il conto totale è salito a 16.833.

I nuovi casi per provincia

Milano: 20, di cui 12 a Milano città

Bergamo: 5

Brescia: 12

Como: 6

Cremona: 1

Lecco: 1

Lodi: 3

Mantova: 13 (compresa la parte oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia ma relativa al focolaio di martedì 4 agosto)

Monza e Brianza: 6

Pavia: 1

Sondrio: 0

Varese: 2

