«I cittadini di Rho stanno utilizzando i soldi di Arese per i bus che portano a Rho-Fiera»

«I cittadini di Rho stanno usando i soldi del Comune di Arese per utilizzare il bus della linea 561 che collega, fermandosi a Terrazzano, Arese con il capolinea della linea 1 della Metropolitana milanese alla stazione di Rho-Fiera».

I partiti di opposizione di Arese pronti a intraprendere vie legali

E’ pronta ad intraprendere vie legali, con il resto dell’opposizione, l’ex assessore, oggi all’opposizione, Roberta Tellini per una vicenda che sta coinvolgendo tutto il paese. Azioni che permetterebbero di verificare i danni subiti dai cittadini aresini. Ma andiamo con ordine. «Durante uno degli ultimi Consigli comunali andato in scena il 24 ottobre la maggioranza guidata dal sindaco Luca Nuvoli ha stanziato 80mila euro per proseguire il servizio pullman di collegamento tra Arese e la stazione di Rho Fiera - afferma Tellini - Servizio istituito grazie a una convenzione siglata a seguito della firma della prima parte di accordo di programma 2012 tra il Comune di Arese e quello di Milano».

La giunta Nuvoli ha stanziato 80mila euro per garantire il servizio ai cittadini

Una convenzione dell’importo complessivo di 3 milioni che secondo le valutazioni iniziali erano destinati a terminare nel mese di agosto. E’ per questo motivo, per garantire un servizio ai cittadini di Arese, che la maggioranza del sindaco Nuvoli ha approvato lo stanziamento di 80mila euro che permetterà di coprire i costi dei bus della Air Pullman fino alla fine dell’anno. «Non ci sarebbe nulla di sbagliato se il Comune di Milano, senza sentire quello di Arese, non avesse modificato la convenzione inserendo nel tragitto Arese - Rho Fiera anche due fermate nella frazione rhodense di Terrazzano - prosegue Tellini - Un servizio, le due fermate sul territorio di Rho, che il Comune rhodense non paga e che, con lo stazionamento deciso dal gruppo Nuvoli, stanno pagando i cittadini di Arese»

"Una convenzione modificata che regala un servizio a Rho con i soldi di Arese"

L’ex assessore Tellni non contesta solamente lo stanziamento di 80mila euro fatto dal Comune di Arese, ma anche una violazione da parte del Comune di Milano. «Nella convenzione è specificato che le modifiche o le integrazioni sono da concordare obbligatoriamente con il Comune di Arese - prosegue - Il Comune di Milano ha dato l’ok all’istituzione delle due nuove fermate a Terrazzano di Rho senza sentirci e questo costituisce una violazione che intendiamo sottoporre agli enti preposti». Un problema quello della soppressione della linea 561 che potrebbe diventare reale a fine anno quando finiranno gli 80mila euro stanziati dalla maggioranza aresina.

"Non c'è nessuna giustificazione sul fatto che il Comune di Arese deve pagare un servizio che a Rho viene dato gratis"

«Oltre a richiedere il contributo al Comune di Rho pari al 50% dei costi d’esercizio chiediamo che il Comune di Milano provveda con decorrenza immediata ad inserire la linea 561 Arese-Rho Fiera nel sistema di servizio ordinario trattando il servizio di trasporto come una normale linea di Trasporto pubblico locale - conclude l’ex assessore oggi consigliere e vice presidente del Consiglio comunale con la civica “Tellini Sindaco” - Una decisione quest’ultima che consentirà a tutti gli aresini di continuare a usufruire della linea con le stesse modalità accordate al Comune di Rho ovvero senza ulteriori pagamenti da parte del nostro comune al Comune di Milano. Non c’è alcuna giustificazione al fatto che il Comune di Arese debba pagare un servizio che, invece, viene prestato gratuitamente al Comune di Rho».