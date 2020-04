I Carabinieri donano uova di Pasqua ai bambini ricoverati FOTO

I Carabinieri donano uova di Pasqua ai bambini ricoverati. Protagonisti del bel gesto i militari del Comando provinciale di Milano.

Nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile 2020, in occasione della Pasqua, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno consegnato oltre 300 uova di cioccolato ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria di otto ospedali di Milano: Policlinico, Niguarda, Buzzi, San Raffaele, Istituto tumori, San Carlo, San Paolo e Sacco.

Nella circostanza sono state inoltre donate più di 100 colombe al personale sanitario, in segno di ringraziamento per il loro impegno quotidiano.

Alcuni rappresentanti dei Carabinieri del Comando Provinciale di Milano e del Commissariato di Polizia Garibaldi – Venezia hanno inoltre distribuito colombe e cioccolato al personale sanitario dell’Ospedale Fatebenefratelli. Salgono così a nove gli ospedali milanesi che hanno ricevuto la gradita visita dei militari dell’Arma.

La vicinanza dei Carabinieri alla popolazione in questi giorni difficili si è concretizzata anche in altre iniziative. Ricordiamo ad esempio che a Settimo Milanese i militari della locale stazione, sempre questa mattina, grazie alla convenzione stipulata dall’Arma con Poste Italiane, hanno provveduto a ritirare e consegnare la pensione a un’anziana residente nel comune, come avvenuto anche in altri centri.

