Operazione dei Carabinieri di Rho a Vimodrone: dal sedile di un’auto parcheggiata spuntano 520 grammi di cocaina già suddivisa in involucri.

I Carabinieri di Rho sequestrano 520 grammi di cocaina

Nel pomeriggio di giovedí a Vimodrone, in via Padana, i Carabinieri della Compagnia di Rho unitamente ai colleghi di Sesto San Giovanni hanno sottoposto ad un controllo un marocchino classe 1990, che era a bordo della propria autovettura. Il giovane è stato trovato in possesso delle chiavi di un’altra autovettura e non ha saputo dare spiegazioni plausibili, apparendo nervoso. I militari sono quindi andati alla ricerca dell’auto nei paraggi: l’hanno trovato parcheggiata poco distante ed è partita la perquisizione: all’interno dell’imbottitura di un sedile c’erano nascosti 520 grammi di cocaina suddivisi in involucri, 40 grammi di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento dello stupefacente e diversi smartphone. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed a seguito del rito direttissimo celebrato nella mattinata del 15 maggio è stato condotto a San Vittore.

