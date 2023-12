I Carabinieri arrestano ladro in un condominio

Aveva appena messo a segno un furto in un appartamento di un condominio di Abbiategrasso, ma grazie alla collaborazione dei residenti, il ladro è stato arrestato dai Carabinieri

L'arresto del ladro

A finire in manette è stato un 29enne che nella notte tra giovedì e venerdì aveva messo a segno un furto in un appartamento di un condominio del centro di Abbiategrasso. Il colpo però non era passato inosservato agli altri condomini che hanno allertato telefonicamente i Carabinieri che si sono messi subito sulle tracce del ladro. Una ricerca che ha dato i suoi frutti

Il ladro è stato trovato in possesso di alcuni elettrodomestici che aveva appena trafugato, oltre che di arnesi da scasso.