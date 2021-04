Hub vaccinale al Move In, giornata di code impreviste

Hub vaccinale di Cerro Maggiore, una Pasquetta con code impreviste nel centro commerciale convertito in centro per la somministrazione del siero anti-Covid.

Hub vaccinale al Move In

Oltre 150 persone in più, che non erano in nota. E’ quanto successo oggi, lunedì 5 aprile 2020, giornata di Pasquetta, all’hub vaccinale al Move in di via Turati a Cerro Maggiore. Persone che, arrivando alla struttura, hanno causato code e costretto a un super-lavoro gli addetti.

Le parole dell’assessore

“C’è stato quasi il doppio dei vaccinandi previsti – spiega Alessandro Provini, assessore alla Sicurezza del Comune di Cerro Maggiore – Ci sono state code e attese oltre le aspettative ma devo dire che gli operatori, le eccellenti volontarie e la Protezione Civile hanno saputo gestire la situazione. Abbiamo dovuto condurre oltre 150 persone in più che non erano in nota. Se dobbiamo arrivare al risultato bisogna mettere in conto che ci si possa trovare in situazioni critiche, l’importante è trovato il modo di risolvere i problemi. Per questo va il nostro ringraziamento al personale sanitario e alla Protezione Civile che, su richiesta del sindaco presente come solito nel centro vaccinale, hanno implementato in corsa il servizio. Nell’occasione è doveroso sottolineare il bellissimo gesto della Protezione Civile di Cerro che ha rinunciato a vaccinare i suoi membri per garantire i vaccini per tutti gli anziani presenti. Questi gesti fanno capire il senso di comunità e quanto sia importante il lavoro di questi volontari”.

E Provini conclude: “Speriamo che questa situazione non si ripeta nei prossimi giorni, perchè in questi giorni abbiamo avuto decine e decine di chiamate al telefono emergenza Coronavirus per cambiare la location della vaccinazione con quella di Cerro – Move In, probabilmente perchè è strategica e facilmente raggiungibile sia dai paesi limitrofi dell’Altomilanese che dal Varesotto”.