“Ho soccorso quel giovane con la gola tagliata”

A soccorrere il 14enne con la gola tagliata in piazza a Busto Arsizio è stato Gabriele Zara, 18 anni e karateka della società di Castano Primo Japan Karate Shotokan: ecco il suo racconto.

Un karateka a soccorrere il 14enne con la gola tagliata

E’ un nervianese, che ha appena compiuto 18 anni, il responsabile del gravissimo ferimento di un 14enne in piazza a Busto Arsizio. Il nervianese, di origine nordafricana, aveva rotto una bottiglia. Impugnandone il collo, aveva colpito alla gola il giovanissimo poi portato in ospedale in codice rosso. Il motivo? Il 14enne gli avrebbe rivolto uno sguardo che l’aggressore avrebbe interpretato come una provocazione. Il nervianese è stato denunciato per lesioni personale aggravate dalla Polizia di Stato. A soccorrere il 14enne è stato Gabriele Zara, 18 anni e karateka della scoietà di Castano Primo Japan Karate Shotokan. “Gli ho tamponato la ferita – ha raccontato – Già di mio cerco di essere d’aiuto e mantengo sempre sangue freddo, ma la disciplina che pratico da 12 anni amplifica questo mio essere, perché insegna a valutare bene la situazione e a risolverla nel migliore dei modi. Quello che ho fatto, lo rifarei altre mille volte”.

