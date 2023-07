«Ho fatto il lavoro più bello del mondo», la maestra Maria Luisa va in pensione

«Mai stata zitta». E con questa frase che l’amatissima maestra di Pero Maria Luisa Stocchi ha salutato bambini e colleghi ed è andata in pensione.

Una carriera scolastica iniziata nel 1983 in via Greppi

Era il 1983 quando, giovanissima, ha cominciato il suo percorso. Da via Greppi dove, allora, c’era la sede delle classi prime e seconde. «Ho preso una prima elementare – ricorda Maria Luisa – perché mia madre, anche lei insegnante, aveva una terza elementare. In quegli anni terze, quarte e quinte si trovavano in piazza Marconi quindi io e la mia mamma ci trovavamo in due scuole diverse. Il mio primo ciclo è stato caratterizzato anche dalla nascita dei miei due figli». Al suo rientro dalla maternità, Maria Luisa Stocchi ha ripreso da una prima elementare. «Avevo come colleghi – prosegue Stocchi – Angela Fioroni, poi diventata sindaco di Pero, Gemma Genipro, Mario Cimini e tanti altri, col quali formavamo una bellissima squadra.

Esperienza anche in politica nella giunta comunale

Con Angela Fioroni ho poi condiviso l’esperienza politica, facendo l’assessore alla Pubblica Istruzione nella sua giunta». Una donna dinamica, un vulcano di idee. Sempre pronta a mettersi in gioco per i suoi bambini. «La mia ultima classe – dice Maria Luisa Stocchi – rappresenta uno dei momenti in cui mi sono dovuta fermare e studiare a come fare con una realtà così complessa come quella che mi si era presentata. E’ stata dura, ma ora posso dire che lascio una classe fantastica».

La dirigente Giuliana Cavallo Guzzo: "Grazie Luisa per tutto quello che hai fatto"

Una carriera quindi caratterizzata da alti e bassi, ma sempre affrontati con al convinzione che «la maestra è il mestiere più bello del mondo» e che bisogna battersi per le proprie idee. «Mai stata zitta», come affettuosamente le diceva la dirigente Giuliana Cavallo Guzzo, riprendendo una battuta del personaggio Mafalda. «Ho conosciuto la docente Stocchi a fine giugno 2014 – dice la preside – era l’anno di Expo Junior, bellissima iniziativa di rete promossa dal Comprensivo di Pero come scuola capofila. Anche negli anni successivi il suo impegno nella didattica e nella formazione dei docenti più giovani si è mantenuto costante, contribuendo a tanti progetti e iniziative e attivando con i suoi colleghi per corsi didattici innovativi, inclusivi e di qualità. Come ha ricordato in occasione dello spettacolo di fine anno «noi» è una parola bellissima, una dimensione che va testimoniata ai bambini da adulti, educatori, famiglie e società. Per tutto questo, e per molto altro, grazie Luisa!».