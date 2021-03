“Ho avuto una vita di m…a, vi prego non seppellitemi vicino ai bagni”

Un lettore scrive in redazione a Settegiorni dopo aver visto dove stanno realizzando, al cimitero di Rho, i nuovi loculi per la sepoltura delle ceneri

Non seppellitemi “dentro” un bagno

Ho avuto una vita di m…a, vi prego non seppellitemi “dentro” ai bagni. E’ ironica la lettera, con tanto di foto, inviata da un cittadino rhodense alla redazione di Settegiorni. Una lettera scritta a mano, come si usava fare una volta, per segnalare quando sta avvenendo al camposanto centrale di corso Europa a Rho. Il lettore ci ha segnalato che in corrispondenza dei bagni pubblici, situati subito dopo l’entrata posteriore del cimitero, quella che da su via Redipuglia, una ditta incaricata dalla società che gestisce il camposanto sta realizzando dei nuovi ossari.

Ho deciso di farmi cremare, spero di non finire in quei loculi

“Ho deciso di farmi cremare e l’ho già detto ai miei figli – scrive il lettore alla nostra redazione – Vista la mia età potrei essere uno dei destinatari di quelle nuove piccole cellette. Quello che mi chiedo – prosegue la lettera – è se qualcuno si è reso conto che i nuovi ossari li stanno costruendo proprio a ridosso, praticamente dentro, i bagni.

Potevano essere costruiti in una zona diversa del camposanto

Lettore che si chiede se non si poteva trovare una soluzione diversa e costruire i nuovi ossari in un punto diverso del camposanto di corso Europa. “Potevano essere costruiti difronte ai nuovi loculi di via Bersaglio – scrive il lettore – visto che non sono regalati ma hanno, giustamente, un costo. Non mi sembra una bella cosa posizionare le ceneri di una persona in un c…o