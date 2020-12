Domenica pomeriggio il sindaco di Bareggio Linda Colombo ha premiato Thomas Renda e Gabriele Ramires per avere salvato la vita a un uomo.

Hanno salvato la vita a un uomo, premiati dal sindaco

Renda e Ramires hanno ricevuto il riconoscimento civico dopo quanto accaduto a ottobre nella loro palestra di via Adamello. Alla fine dell’allenamento, un 55enne andò in arresto cardiaco: con abilità e sangue freddo i due istruttori sono riusciti a salvargli la vita con il defibrillatore e mettendo in pratica quanto appreso durante i corsi di primo soccorso.

